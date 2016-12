Doping, NY Times: Usa aprono inchiesta su doping di Stato in Russia

18 maggio 2016

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha aperto un'inchiesta sul presunto doping di Stato che ha coinvolto decine di atleti in Russia, secondo quanto riferito dal New York Times. L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Orientale di New York starebbe valutando funzionari di governo, atleti, allenatori, autorità anti-doping russe e tutti coloro che potrebbero aver tratto benefici ingiustamente da questo sistema.