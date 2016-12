Donald Trump preso di mira da tanti piccoli alter-ego: la video-parodia spopola su Facebook

13 maggio 2016

Donald Trump preso di mira da tanti piccoli alter-ego. E' la campagna pubblicitaria lanciata con un video su Facebook da Powershop Nz, azienda neozelandese che offre servizi elettrici a basso costo e il cui motto è meno potere nelle mani di una sola persona a discapito dei cittadini. La società come spiega in una risposta a un'utente che si chiedeva se così non stesse supportando il candidato repubblicano, favorito alla corsa alla Casa Bianca, prende di mira il tycoon newyorkese usando le sue stesse frasi.