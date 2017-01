Donald Trump ha giurato a Capitol Hill: è il nuovo presidente degli Usa

20 gennaio 2017

IL DISCORSO DI TRUMP: "PENSIAMO PRIMA ALL'AMERICA"

Subito dopo il giuramento il 45.mo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sulla scalinata di Capitol Hill ha fatto il suo discorso inaugurale ringraziando Obama e sua moglie: "Sono stati magnifici nel periodo di transizione". Poi ha attaccato la politica della capitale: "Oggi stiamo ridando il potere da Washington al popolo, oggi è il giorno in cui il popolo torna a comandare".



"Ogni 4 anni ci raduniamo qui per portar avanti una pacifica transizione del potere e siamo grati al presidente Obama e alla first lady Michelle per il loro aiuto durante questa transizione. Sono stati magnifici, grazie". Questo l'incipit del discorso di Trump. Ma dopo i convenevoli il neo presidente è partito all'attacco: "La cerimonia di oggi ha tanti significati speciali: non siamo solo trasferendo il potere da una amministrazione a un'altra o da un partito a un altro, ma il potere da Washington a voi, il popolo".



"Ora inizieranno altri cambiamenti perché questo momento appartiene a voi, e appartiene a tutti coloro che sono qui e che ci stanno guardando in tutto il mondo. Questo è il vostro giorno e la vostra celebrazione perché gli Stati Uniti sono il vostro Paese".



"Pensiamo prima all'America" - "Da oggi ci sarà una nuova visione: l'America viene prima" del resto del mondo: lo ha dichiarato Donald Trump raccogliendo gli applausi della folla a Capitol Hill. Fermeremo i problemi degli Stati Uniti, promette Trump che assicura: "Il mio giuramento è un alleanza con gli americani, guardiamo al futuro, da oggi verrà per prima solo l'America". "Tutte le decisioni le prenderemo nell'interesse degli americani", "combatterò per voi, non vi lascerò". Dice Trump assicurando che sotto la sua presidenza restituirà il sogno americano agli americani. "Ricostruiremo il Paese con mani americane e posti di lavoro americani", ha aggiunto.



Elimineremo radicalismo islamico dal mondo - "Cancelleremo il radicalismo islamico dalla faccia delle Terra", ha detto ancora Trump invitando il Paese all'unità: "Non c'è spazio per pregiudizi in questo Paese: tutti dobbiamo vivere in uno spirito di unità". - "Quando siamo uniti, nessuno ci può fermare", continua Trump. "Non accetteremo più politici che si lamentano solo e non agiscono".