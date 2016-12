Disastro EgyptAir, Enac: massima attenzione operatività aeroporti

20 maggio 2016

"Mantenere la massima attenzione nell'operatività". E' l'invito dell'Enac alle compagnie aeree e alle imprese aeroportuali dopo "la sciagura aerea accaduta al volo Egyptair". In attesa, afferma l'ente per l'aviazione civile, "di indicazioni certe sulle cause che hanno determinato il disastro, il presidente Vito Riggio ha ricordato a tutte le imprese attive nel settore aereo e aeroportuale di continuare a mantenere la massima attenzione".