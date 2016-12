1 luglio 2016

Sarebbero stati tutti uccisi i venti ostaggi presi nell'assalto compiuto da un commando in un ristorante di Dacca, in Bangladesh. Tra questi molte delle vittime sono straniere. Lo dice l'agenzia di stampa locale Amaq. L'attentato è stato anche rivendicato dall'Isis. Il luogo dell'attacco si trova a 200 metri dall'ambasciata italiana. La Farnesina non esclude che possano esserci nostri connazionali tra le vittime.