Corea del Nord: "Avanti con piani nucleari se Usa restano ostili"

6 maggio 2016

La Corea del Nord assicura che il programma di rafforzamento nucleare andrà avanti fino a quando gli Stati Uniti terranno le politiche "ostili" verso il Paese. Il Comitato di riunificazione pacifica della Corea, che ha in carico per il Nord le relazioni con il Sud, punta il dito contro Washington, "causa dell'instabilità" nella penisola coreana e, in una nota, rivendica "la perfetta postura degli armamenti nucleari contro una minaccia nucleare".