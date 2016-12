Clinton-Trump, le frasi chiave del dibattito televisivo

27 settembre 2016

1. Questione di carattere

Trump: "Hillary non ha la tempra per fare il presidente. Io ho più giudizio di lei, su questo non c'è dubbio. Ho anche il miglior carattere".

Clinton: "Va bene".



2. L'esperienza conta

Trump: "Lasciatemelo dire, Hillary ha esperienza. Ma è cattiva, cattiva esperienza".

Clinton: "Credo che Donald mi abbia appena criticata per essermi preparata a questo dibatitto. E' vero, mi sono preparata. E sapete per cos'altro mi sono preparata? Per essere presidente. Credo sia una buona cosa".



3. Segreti pericolosi

Clinton: "No, ho motivi per credere che a un certo punto Donald pubblicherà la sua dichiarazione dei redditi. Sta nascondendo qualcosa".

Trump: "Pubblicherò la mia dichiarazione dei redditi, malgrado il mio avvocato sia contrario, quando lei pubblicherà le sue 33mila e-mail, che sono state cancellate".



4. Parole, parole, parole

Clinton: "Il piano che propone Donald favorirebbe di nuovo i più ricchi. In realtà, sarebbe una versione ancora più estrema del solito: un taglio delle tasse senza precedenti per chi guadagna di più, in questo Paese. Una ricaduta favorevole inventata".

Trump: "Il classico politico: tante chiacchiere, niente di concreto. Suona bene, ma non funziona".



5. Che fare con l'Isis?

Trump: "In Medio Oriente è il caos totale e in buona parte è accaduto sotto la vostra direzione. Parli di Isis, ma eri segretario di Stato quando l'Isis era un neonato. Adesso è in 30 Paesi e pensi di fermarli? Non mi convinci".

Clinton: "Beh, almeno io ho un piano per lottare contro l'Isis".

Trump: "No, perché dici al nemico tutto quello che intendi fare".

Clinton: "Non è vero".

Trump: "Sì, riveli al nemico tutto quello che intendi fare. Non mi stupisce che tu combatta l'Isis da tutto questo tempo".



6. L'amico Putin

Clinton: "Non c'è dubbio che la Russia sia ricorsa a cyber-attacchi contro organizzazioni del nostro Paese. So che Donald loda molto Putin, ma il Cremlino sta giocando duro. Sono rimasta scioccata quando ha invitato pubblicamente Putin a commettere azioni hacker contro gli americani, è semplicemente inaccettabile".

Trump: "Potrebbe essere stata la Russia, ma potrebbe anche essere stata la Cina. Potrebbe essere molta della loro gente. Potrebbe anche essere un tizio di 180 chili seduto sul suo letto".



7. Universi paralleli

Trump: "Hillary, lascia che ti chieda una cosa. Hai lavorato al Trattato di libero scambio con l'Europa per 30 anni. Perché non hai anche pernsato a qualche soluzione?".

Clinton: "Donald, so che vivi in una realtà tutta tua".