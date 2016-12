Chi era Omar Mateen, il killer della strage di Orlando

12 giugno 2016

Omar Seddique Mateen, il killer della strage di Orlando, aveva 29 anni e lavorava come guardia privata per la sicurezza. Era stato sposato e aveva un figlio di tre anni. Il giovane viveva a Fort Pierce, il capoluogo della contea di St. Lucie, in Florida. Secondo quanto riferisce il Daily Beast, Mateen era nato a New York e la donna con la quale è stato sposato per un breve periodo era originaria del New Jersey.