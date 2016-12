Brexit, Merkel: Gb non può mantenere privilegi senza obblighi

28 giugno 2016

"La Gran Bretagna non può aspettarsi di non avere più obblighi, ma mantenere i privilegi di un legame con l'Ue". Lo ha detto Angela Merkel nell'intervento al Bundestag sulla Brexit, in un passaggio sottolineato dagli applausi di larga parte dei parlamentari. "La Germania e l'Ue - ha aggiunto la cancelliera - condurranno le trattative per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione sulla base dei propri interessi".