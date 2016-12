Brexit, la Scozia vuole l'Ue: rischio nuovo referendum

24 giugno 2016

Al referendum sulla Brexit, a Londra, in Scozia e in Irlanda del Nord ha vinto il "Remain". E ora c'è il rischio che tornino a galla sentimenti indipendentisti. Tanto che secondo il primo ministro scozzese Nicola Sturgeon il voto "chiarisce come la gente della Scozia veda il proprio futuro come parte dell'Unione europea". E quindi non è escluso un nuovo referendum sull'indipendenza dopo quello che nel 2014 aveva sancito il legame con Londra.