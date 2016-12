Brexit, fronte del Remain in testa negli ultimi due sondaggi

23 giugno 2016

Due sondaggi, diffusi nell'imminenza dell'apertura dei seggi per il referendum britannico sulla Brexit, danno il fronte del sì all'Ue (Remain) in vantaggio su quello del no (Leave): per Yougov il sì è avanti di un soffio, con il 51% contro il 49%, mentre per Comres il vantaggio è più netto, 54% a 46%. Poche ore fa altri due istituti avevano invece dato leggermente in testa Leave.