Barcellona, furgone sulla folla nel centro della città: 13 morti | L'Isis rivendica

17 agosto 2017

Un furgone si è lanciato sulla folla sulla Rambla de Canaletes a Barcellona, in Spagna, nel centro della città. Il bilancio fornito dal governo locale parla di 13 morti e oltre 100 feriti, alcuni gravi. Si teme che tra le vittime ci possa essere un 35enne di Legnano. L'Isis ha rivendicato l'attacco. La polizia riferisce di avere effettuato due arresti, ma tra loro non c'è l'uomo alla guida del van che risulta ancora in fuga.