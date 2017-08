Barcellona, furgone sulla folla nel centro della città | I media: "Almeno 13 morti"

17 agosto 2017

Un furgone si è lanciato sulla folla sulla Rambla de Canaletes a Barcellona , in Spagna, nel centro della città. Fonti della polizia spagnola citate dai media parlano di almeno 13 morti. L'uomo alla guida del furgone sarebbe riuscito a fuggire a piedi: chiuse tutte le stazioni della metropolitana. Per la polizia si tratta di un attacco terroristico.

Secondo quanto ricostruito da La Vanguardia, il furgone è salito sulla parte centrale del celebre viale del centro di Barcellona, percorso da numerosi turisti, e si è schiantato contro una edicola all'altezza dell'incrocio con Carrer Bonsucces dopo avere investito una decina di persone. La polizia regionale ha indicato che ci sono "vari feriti".



La polizia: "Evitare zona Rambla" - "Evitare la zona di Las Ramblas in modo da non ostacolare le operazioni dei servizi di emergenza. Seguite i canali di informazione ufficiali". È quanto scrive su Twitter la polizia catalana, i Mossos d'Esquadra. Il bilancio al momento è di diversi feriti.



Chiuse stazione metro e negozi - Le autorità hanno imposto la chiusura delle stazioni della metropolitana e delle ferrovie nell'area della Rambla a Barcellona. La polizia di Barcellona ha inoltre ordinato a negozi, ristoranti e hotel della zona della Rambla di chiudere le serrande e non lasciare uscire nessuno nelle strade.