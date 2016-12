Attentato in Germania, 12 feriti: tre versano in gravi condizioni

25 luglio 2016

"E' molto probabile, secondo la mia opinione personale, che sfortunatamente questo sia stato in realtà un attacco suicida di matrice islamica", ha detto il ministro dell'Interno bavarese, Joachim Herrmann.



L'attentatore - Il ministro ha poi spiegato che la richiesta di asilo presentata più volte dall'uomo, era stata sempre respinta. L'ultima volta circa un anno fa. Da allora il 27enne aveva vissuto comunque in Germania. Già ricoverato in ospedale psichiatrico - L'uomo aveva in passato tentato più volte il suicidio. Era anche stato ricoverato in un ospedale psichiatrico. Emerge poi come fosse finito più volte nel mirino della polizia anche per reati legati alla droga.



La bomba - L'ordigno esploso era contenuto in uno zainetto: lo riferisce la Bbc, secondo cui la polizia tedesca non ha arrestato nessuno. Secondo Herrmann, l'attentatore intendeva colpire per "fermare" il vicino festival musicale a cui partecipavano 2.500 persone. Tuttavia l'uomo, che è morto, non è riuscito a fare esplodere il suo ordigno dove voleva: il kamikaze aveva infatti provato a entrare nell'area in cui si svolgeva il concerto, ma era stato bloccato dagli addetti alla sicurezza perché sprovvisto di biglietto.



Le indagini - La polizia ha intanto costituito una commissione speciale con oltre 30 investigatori che guiderà le indagini sull'attentato. Lo ha reso noto il presidio della Franconia centrale. Le indagini sono partite dalla raccolta di elementi probanti sul luogo dell'esplosione e da una perquisizione nel luogo dove abitava il profugo siriano. La polizia ha chiesto ai cittadini presenti al concerto di inviare foto e filmati registrati durante la serata.



Il momento no della Germania - La Germania non riesce dunque a svegliarsi da un incubo iniziato venerdì sera a Monaco di Baviera e proseguito anche nel pomeriggio di domenica dove un uomo, pare per ragioni passionali, ha ucciso una donna incinta con un machete.