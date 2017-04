Attentato a San Pietroburgo, bomba nella metropolitana: 10 morti

3 aprile 2017

Attentato nella metropolitana di San Pietroburgo , in Russia , dove una bomba ha provocato 10 morti e 47 feriti, di cui 6 gravi. La deflagrazione è avvenuta su un vagone di un treno tra le stazioni di Sennaya Ploshchad e Teknologicheskiy Institut. Nella stazione di Ploshchad Vosstaniya trovato e disinnescato un secondo ordigno inesploso: era "mascherato" da estintore. Aperta un'indagine per terrorismo.

La persona che si sospetta abbia piazzato l'ordigno nel vagone della metro esploso a San Pietroburgo sarebbe stato filmato dalle telecamere interne. Lo riferisce Interfax. Secondo altre fonti, la bomba era stata piazzata in una ventiquattrore.

E' stato disinnescato l'ordigno inesploso rinvenuto nella stazione della metropolitana di Ploshchad Vosstaniya. Lo riferisce il Comitato nazionale russo antiterrorismo in una nota.

L'unità di crisi della Farnesina è al lavoro in stretto raccordo con il Consolato Generale d'Italia a San Pietroburgo, per appurare se cittadini italiani sono stati coinvolti nell'esplosione nella metropolitana della città del nord della Russia. Lo twitta la stessa unità di crisi.

E' di almeno nove persone morte e oltre 20 feriti l'ultimo bilancio dell'esplosione avvenuta nella metropolitana di San Pietroburgo: lo afferma il Comitato nazionale russo antiterrorismo. Secondo l'assessorato alla Salute della città russa, sono 25 le persone ricoverate in ospedale, tra cui almeno un bambino. Anche il sindaco Gheorghi Poltavcenko, parla di "circa 10 persone morte" e "oltre 20" ferite.

La procura generale russa parla di "attentato" per l'esplosione avvenuta nella metropolitana di San Pietroburgo e in cui hanno perso la vita almeno dieci persone.

Attentato San Pietroburgo: solo una l'esplosione, probabilmente su un vagone

Nella metropolitana di San Pietroburgo "c'è stata solo un'esplosione" e non due, come riferito in precedenza da media russi e testimoni: lo afferma una fonte citata dall'agenzia Interfax. "C'è stata solo un'esplosione, nessun incendio, tutti i morti si trovavano dentro il vagone vicino al luogo dell'esplosione", ha detto la fonte. Al momento si ipotizza che la deflagrazione sia avvenuta su un vagone di un treno.