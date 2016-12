Alluvione in Germania: tre morti nel Sud del Paese

30 maggio 2016

Almeno tre persone sono morte nelle violente inondazioni che hanno colpito il Sud-ovest della Germania . La situazione più drammatica nello Stato di Baden Wuerttemberg , dove il corpo di un uomo di circa 60 anni è stato ritrovato in un parcheggio sotterraneo, inondato dalle acque fluviali. Nella città di Schwaebisch Gmuend, un vigile del fuoco è morto mentre cercava di trarre in salvo una persona, poi deceduta a causa delle violenza dei temporali.

Secondo il servizio meteo tedesco, in poche ore nella notte tra domenica e lunedì è caduta nella zona tanta acqua quanta abitualmente ne cade in un mese. Soprattutto nel piccolo centro di Braunsbach, nel nord del Baden Wuerttemberg, il torrente fuoriuscito dagli argini ha causato notevoli danni ad auto ed abitazioni: oltre 2mila le chiamate ai pompieri. Le previsioni meteo restano allarmanti, soprattutto in Baviera e nel Nordreno Vestfalia, dove oltre alle piogge sono previsti anche temporali e scariche elettriche.