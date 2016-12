Allarme terrorismo, sui campi di Euro 2016 debutta la tecnologia anti-droni

17 maggio 2016

Non più solo grande dispiegamento di forze di polizia, non più solo controlli alle barriere d'ingresso, non più solo chiusura dello spazio aereo: per la prima volta, in occasione degli Europei di calcio, la Francia utilizzerà negli stadi anche un'innovativa tecnologia anti-droni. Si tratta di strumenti capaci di intercettare i velivoli robotizzati per impedire che vengano utilizzati in attacchi terroristici, magari spargendo sostanze tossiche.