Allarme bomba volo EgyptAir Il Cairo-Pechino, atterraggio emergenza

8 giugno 2016

Un aereo dell'EgyptAir, in volo da Il Cairo a Pechino, è stato costretto ad un atterraggio di emergenza in Uzbekistan a causa di un allarme bomba. Lo riferiscono fonti della compagnia, spiegando che l'allerta è stata lanciata dopo che un anonimo ha chiamato la sicurezza dell'aeroporto avvisando della presenza di una bomba a bordo dell'aereo. L'ispezione degli artificieri è in corso.