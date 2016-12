Aereo EgyptAir scomparso, esercito greco si unisce alle ricerche

19 maggio 2016

Squadre speciali dell'esercito egiziano sono nell'area segnalata dai radar in cui è scomparso il volo MS804 dalla EgyptAir per ispezionare la zona e per eventuali operazioni di salvataggio. Lo rende noto la compagnia aerea egiziana in un tweet. Anche l'esercito greco è impegnato nelle ricerche: il ministero della Difesa ha inviato due aerei e una nave, inoltre alcuni elicotteri sono pronti al decollo sull'isola di Karpathos.