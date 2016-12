A Bob Dylan il Nobel per la Letteratura 2016

13 ottobre 2016

Ma da The Freewheelin' Bob Dylan, Blonde on Blonde, The Times They Are a Changin' e Highway 61 Revisited sono passati quasi 50 anni e Dylan, che ha sempre ostinatamente rifiutato il ruolo del profeta, li ha trascorsi tra alti e bassi, svolte improvvise e iniziative sorprendenti, ostentando un'olimpica indifferenza a quello che succede attorno alla sua musica. Dalla metà degli anni '80 si è imbarcato nell'ormai celebre Never Ending Tour (il tour senza fine), suonando, sempre con la stessa band, più di 100 date all'anno. I suoi album più recenti, Modern Times e Together Through Life sono tornati in classifica e a mettere d'accordo la critica, cosa che non succedeva dalla fine degli anni '80 con il bellissimo Oh Mercy.



Il cantautore statunitense è il primo musicista ad essere stato insignito del premio e succede alla scrittrice bielorussa Svetlana Alexievich. Dal 1993, con Toni Morrison, un americano non vinceva un Nobel. Il Segretario generale dell'Accademia, Sara Danius, ha spiegato alla televisione di Stato svedese Svt che la giuria ha manifestato "una grande coesione" nella scelta. Nel 2008 Dylan conquistò il Pulitzer per il "potere poetico delle sue canzoni". "Mentre siamo al lavoro sui numeri della stabilità arriva la notizia di Bob Dylan Nobel per la Letteratura. La poesia vince, sempre", ha commentato su Twitter il premier, Matteo Renzi.