"Amo gli ispanici", Donald Trump mangia i tacos: lo scatto social fa impazzire il web

6 maggio 2016

Donald Trump , l'ormai "presunto" candidato repubblicano per la Casa Bianca , che vuole costruire un muro alla frontiera tra Usa e Messico, ha postato su Twitter e Facebook una foto mentre celebra il "Cinco de Mayo" mangiando tacos , pietanza tipica messicana. "Amo gli ispanici!" , ha scritto. E il web è impazzito tra commenti e ironia.

Per strizzare l'occhio ai messicani il tycoon ha dunque festeggiato la ricorrenza che ricorda il giorno della vittoria del Messico contro le truppe francesi nella battaglia di Puebla (5 maggio 1862) e che è particolarmente sentita anche negli Stati Uniti, vista come una celebrazione dell'orgoglio messicano.



Ma la campagna anti-immigrazione del magnate ha fatto sì che nel sondaggio di febbraio realizzato da Washington Post-Univision l'80% degli ispanici si sia detto contro Trump. Di quell'80%, più del 70% dichiara di avere una impressione "molto sfavorevole". Tra gli sfidanti democratici è Hillary Clinton ad attirare la gran parte del voto ispanico e guida infatti su Bernie Sanders per 2 a 1.