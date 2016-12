Wasteland, nel deserto della California ecco il raduno dei fan di Mad Max: scenario post-apocalittico

24 settembre 2016

Tra le sabbie del Mojave sono comparsi in questi giorni centinaia di fan della saga Mad Max e non solo. L'ambiente e i personaggi ricordano infatti diversi film celebri, come per esempio "The Book of Eli", "Doomsday" o "L'uomo del giorno dopo", tra i tanti. Sono stati infatti ricreati e riprodotti edifici abbandonati, mezzi di trasporto di fortuna e armati, intrattenimenti e costumi in tema, per dare vita ad un weekend in stile "road warrior". Tra i passatempi in programma ci sono spettacoli di burlesque, sport tratti da pellicole distopiche come "The Blood of Heroes" (dove vengono utilizzati teschi di cane come palloni), concerti metal e performance di stuntman.