Usa, mamma si riprende con maschera di Chewbecca: la sua gioia è da record e il video è cliccatissimo

22 maggio 2016

Nuova eroina involontaria della galassia Star Wars. E' una mamma texana, Candace Payne, che all'uscita di un negozio di giocattoli, attraverso Facebook Live, vuole mostrare a tutti la sua gioia, una "semplice gioia", come scrive, per essersi concessa un piccolo regalo. Ma la gioia diventa però da subito incontrollabile e virale. Le fragorose risate della donna, felice come una Pasqua per il suo buffo acquisto, sono contagiose: oltre 120 milioni le visualizzazioni del video in poco tempo.