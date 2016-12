Usa, i testimoni di nozze? 1.100 mici

22 maggio 2016

Non sono 44 gatti in fila per sei con il resto di due, ma molti di più, 1.100 per la precisione, quelli che hanno fatto da testimoni di nozze a una coppia canadese che ha deciso di pronunciare il fatidico "sì" in un gattile californiano. Il motivo? Louise e Dominic hanno una grande passione per i felini e nel giorno più importante della loro vita hanno scelto un luogo speciale: il Cat House on the Kings a Parlier. "E' stato un sogno", il commento dei due dopo lo scambio delle fedi.