Usa, alla ricerca dei raduni più "pazzi": dai sosia di Lincoln agli amatori di Little Pony a quelli di sirene

27 settembre 2016

Il fotografo Arthur Drooker ha viaggiato di lungo e largo per gli Stati Uniti e in 3 anni di cose bizzarre ne ha viste. L'idea è stata quella di raccoglierle tutte in un album. Il tema sono le convention e in America ce ne sono veramente tante e di bizzarre. A partire da quella dei sosia di Lincoln, a quella degli amanti di Little Pony per passare all'angolo fetish e ai raduni dei Babbo Natale. Drooker mostra il lato più bizzaro dell'essere umano, e anche meno serio.