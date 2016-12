Spagna, un gonfiabile contro la pupù dei cani

5 giugno 2016

Con l'arma dell'ironia il comune spagnolo di Torrelodones, 22 abitanti in provincia di Madrid, sensibilizza i padroni dei 6.000 cani censiti sul territorio a raccogliere la pupù dei loro fedeli amici a quattro zampe. Così per le strade centrali e periferiche della città compaiono escrementi giganti, anche gonfiabili, a sostegno della campagna #nomascasas. E in tanti non disdegnano una foto ricordo da postare sui social con l'hashtag indicato.