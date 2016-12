Il giro del mondo in barca a vela con la gallina Monique

12 giugno 2016

A bordo della barca a vela c'è un mozzo d'eccezione: la gallina Monique, originaria della Canarie, di un anno e mezzo d'età. Al timone dell'imbarcazione partita per fare il giro del mondo il 24enne francese Guirec Soudée, che anche in mare aperto può nutrirsi di uova fresche. La pazza avventura di questa strana coppia è documentata sulla pagina Facebook Voyage d'Yvinec - Guirec Soudée e sul sito Internet ad essa collegato.

Le immagini e i video postati in Rete mostrano Monique, ribattezzata la "gallina marina", a suo agio tra le onde dell'Oceano, partecipe a tutte le attività di bordo e amante del surf. In più, a dispetto degli esperti, trova anche il tempo per deporre il suo uovo quotidiano.