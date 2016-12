Giro d'Italia in carrozzina, la sfida di Luca e Danilo alla disabilità

28 maggio 2016

Più che un viaggio è un inno alla vita, un'iniezione di positività e speranza che arriva dritta al cuore: da Milano a Palermo in carrozzina, un'avventura lungo lo stivale che vede protagonisti Danilo Ragona, 38 anni, designer che ama lo sport, e Luca Paiardi, 36 anni, architetto e musicista. Viaggio Italia inizierà il 6 giugno e terminerà il 6 luglio: 30 giorni, 30 tappe di due amici uniti da tante passioni e da una storia che li accomuna. Vent'anni fa a Torino un grave incidente ha costretto entrambi sulla sedia a rotelle, si sono trovati ricoverati in un'unità spinale e da allora non si sono mai separati. Si sono fatti forza a vicenda e insieme hanno reagito trasformando l’incidente in un nuovo inizio.