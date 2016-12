Filadelfia, la storia delle auto da corsa raccontata in 65 bolidi d'epoca

12 luglio 2016

Sono Bentley, Bugatti, Ferrari, Porsche, Aston Martin e molte altre, scelte dal collezionista per il loro speciale "spirito di competizione". Il collezionista Frederick Simeone , neurochirurgo ora in pensione, ricorda bene come è nata la sua passione per questi motori: "Da bambino accompagnavo spesso nel suo lavoro mio padre, medico di famiglia da 3 dollari a visita, anche nei sobborghi più desolati di Filadelfia. Ci capitava di fermarci da qualche sfasciacarrozze e di leggere poi che cosa avesse reso ogni macchina tanto importante. Ci sembrava che l'auto fosse l'invenzione più mutevole dell'era industriale".

Ancora oggi quando apre il cofano dei suoi bolidi per i visitatori del museo, Fred Simeone sembra provare lo stesso piacere. Le sue auto, in ogni loro componente originale, un tassello di storia della manifattura e dell'industria. "La mia collezione vale forse molti milioni di dollari ma, ammette, non ho mai pensato alle auto come emblemi del lusso. In loro ho sempre visto il tempo e le trasformazioni".