Referendum alle porte: quali conseguenze per il Regno Unito in caso di Brexit?

7 giugno 2016

Gli osservatori internazionali temono il peggio nel caso si realizzi tale scenario, vale a dire serie ripercussioni economiche per l'economia britannica e mondiale. Tanto per cominciare la sterlina è crollata ai minimi nelle ultime tre settimane, ma sono gli effetti a lungo termine che preoccupano di più, mentre la Banca d'Inghilterra stanzia un fondo per superare le criticità.



Già si era detto, recentemente, di come alcuni studi interni – dal Tesoro alla Confindustria britannica – avessero stimato gravi perdite in termini di Pil (con conseguenze sulle finanze pubbliche), collegate ad un maggior rischio povertà per i cittadini. Per il Fondo monetario internazionale la questione è delicata, soprattutto in considerazione delle ipotesi di riduzione di crescita tra l'1 e il 9% nel lungo periodo.



Allo stesso modo l'Ocse ha quantificato in una diminuzione della crescita del 3% entro il 2020 e del 6% entro il 2030. In poche parole il contesto Brexit provocherebbe un ridimensionamento delle diverse voci che sostengono la crescita: investimenti, consumi, occupazione.



E non è tutto. Con Brexit, il Regno Unito dovrebbe rinegoziare l'adesione all'Organizzazione mondiale del commercio in una fase di rallentamento per quanto riguarda gli scambi. Questo avverrebbe in quanto alcuni specifici vincoli – ad esempio il livello dei dazi sui prodotti – rientrano nei trattati (58) già firmati dall'Ue, il nuovo scenario imporrebbe così ulteriori accordi commerciali. Un contesto che indebolirebbe le aziende britanniche e la produttività.