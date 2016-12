Borsa, le banche affossano Milano: il Ftse Mib chiude a -0,97%

2 maggio 2016

Chiusura in negativo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che perde lo 0,97% a 18.420,22 punti. Giornata nera per le banche: gli istituti di credito sono stati in perdita fin dall'apertura degli scambi e hanno poi subito il contraccolpo del "no" di Borsa italiana alla quotazione della Popolare di Vicenza. Maglia nera al Banco Popolare, che chiude a -7,3%, seguito da Bpm (-6%), Mps (-5,5%), Carige (-5,3%), Ubi (-4,9%) e Unicredit (-3,6%).