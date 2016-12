Arabia Saudita: le misure per risanare i conti e l’impatto sull’export italiano

9 maggio 2016

In effetti, è come se le regole dettate negli ultimi mesi si siano ritorte contro Riad: la decisione di non tagliare la produzione di greggio, per tentare di “buttare” fuori dal mercato lo shale oil americano (la cui estrazione era ritenuta troppo costosa e quindi poco conveniente per prezzi intorno ai 40 dollari al barile), ha in parte funzionato – molte trivelle negli stati Uniti sono state spente -, ma allo stesso tempo l’elevata produzione e la scarsa domanda si sono riversate sui conti statali del primo produttore al mondo.



Già a gennaio, dopo aver riscontrato un calo delle entrate derivanti dal petrolio pari al 23% e un disavanzo di circa 100 miliardi, il governo saudita aveva annunciato una serie di tagli alla spesa pubblica e un aumento delle bollette energetiche per i sauditi più benestanti.



Ad oggi, nonostante la volontà dell’Arabia Saudita di rendersi indipendente dal petrolio, l’80% delle entrate fiscali provengono dagli idrocarburi e, mentre nel 2010 il break even (ovvero il prezzo più basso possibile entro il quale l’estrazione di greggio è ancora conveniente) era di 69 dollari al barile, nel 2016 è salito a circa 100 dollari al barile.



Va da sé che con i prezzi ai livelli attuali per l’Arabia Saudita si prospetta un ulteriore deterioramento dei saldi di bilancio. Non a caso, proprio recentemente, l’agenzia di rating Standard&Poor’s ne ha tagliato il rating sovrano da A+ ad A-.



Nonostante l’indebolimento economico del Paese (il Pil dopo il +3,6% del 2014 è cresciuto del 3,3% nel 2015 e dovrebbe rallentare, secondo il Sace, al +1,1% nel 2017), per i partner commerciali, come l’Italia, non si prospettano scossoni.



Per il nostro Paese, per il quale l’Arabia Saudita è il 18° mercato di destinazione, il Sace prevede infatti un incremento potenziale dell’export di 1,3 miliardi da qui al 2018. Nel 2014 il saldo commerciale italiano con l’Arabia Saudita è tornato in positivo dopo quattro anni. Le esportazioni sono infatti cresciute del 7,6% sul 2013, mentre l’import ha segnato un -24%. La stima provvisoria relativa al 2015 indica un ulteriore +4% e un nuovo +4% per l’anno in corso.