13 maggio 2016

Apple investe 1 miliardo di dollari in Didi Chuxing, la rivale di Uber in Cina. Apple aiuterà Didi a mettere a punto la sua piattaforma per la condivisione dei dati, uno strumento utile per la società cinese che compie più di 11 milioni corse al giorno e serve 300 milioni di clienti.