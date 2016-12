Verità sul caso Regeni, Pignatone: indagini in mano agli egiziani

10 maggio 2016

"Si arriverà alla verità sulla morte di Giulio Regeni? Non lo so. Le indagini le conducono l'autorità giudiziaria e la polizia di Stato egiziane. Noi collaboriamo nei limiti del possibile". Lo ha detto il procuratore capo di Roma Giuseppe Pignatone, titolare in Italia dell'inchiesta sulla morte del giovane ricercatore. "È una libera scelta dell'Egitto costruire tra le due parti una collaborazione costruttiva. Lo sapremo alla fine della storia".