Un mese fa il terremoto in Centro Italia: oggi le celebrazioni in ricordo delle 297 vittime

24 settembre 2016

A un mese esatto dal terremoto che lo scorso 24 agosto seminò la distruzione nel Centro Italia, radendo al suolo i comuni di Amatrice, Accumuli e Arquata , oggi è il giorno del ricordo. Numerose le cerimonie per le vittime nei centri colpiti dal sisma, dove sono attesi la presidente della Camera, Laura Boldrini , il commissario straordinario per il sisma, Vasco Errani, e il responsabile della Protezione Civile, Fabrizio Curcio.

Tendopoli in smantellamento

Ad Amatrice intanto è cominciato lo smantellamento della tendopoli per far spazio alle casette. La prima è già arrivata, grazie all'associazione La Via del Sale Onlus, che l'ha consegnata a Faizzone, una delle frazioni di Amatrice colpite dal sisma. Ad abitarla sarà una famiglia di allevatori che non può lasciare il territorio: si tratta del signor Antonio Guerrini e dei suoi genitori. L'abitazione è composta da una struttura di legno semimobile, interamente arredata, dalla grandezza di 4.80 per 8 metri, con veranda, cucina abitabile, due camere da letto, due bagni ed aria condizionata.