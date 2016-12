Truffe online per un milione di euro, arrestati dieci romeni

10 maggio 2016

Nell'ambito dell'operazione "Face Off" gli investigatori hanno perquisito un noto rivenditore della provincia di Como, dove erano state attivate numerose schede telefoniche utilizzate dagli indagati, sotto intercettazione della polizia postale.



Le indagini sono scaturite da una querela, presentata da una delle vittime per il mancato recapito di un iPad che aveva acquistato sul sito denominato "techmaniashop.it". A questa, sono poi state collegate altre 350 denunce per truffa. Gli investigatori hanno verificato che il gruppo criminale aveva predisposto in serie 49 siti on line fittizi, attestati sul territorio nazionale, pubblicati in maniera sistematica.



Dell'organizzazione facevano parte due gruppi, uno attivo in Italia dove svolgeva attività fraudolente ai danni di italiani e l'altro attivo in Romania, dove sono state eseguite gran parte delle operazioni informatiche più complesse, come la creazione di pseudo-siti di e-commerce e le operazioni di phishing mediante furto di dati sensibili e spostamento dei flussi dei proventi illeciti.