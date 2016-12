Trieste, 37enne scomparsa ad aprile: ex marito confessa omicidio

10 giugno 2016

La scomparsa di Slavica Kostic era stata denunciata dalla figlia, allarmata perché la madre, in Italia per lavorare tre settimane come badante a Trieste, non aveva più risposto al telefono dopo il suo arrivo in città. Come già successo in situazioni simili, la Kostic appena arrivata a Trieste avrebbe dovuto dormire a casa dell'ex marito, residente in città.



La tecnica del luminol - Nel corso delle indagini è stato di fondamentale importanza il supporto della scientifica che si è avvalsa del luminol per la ricerca di tracce biologiche. Il cadavere è stato trovato in avanzato stato di decomposizione ed è stato possibile riconoscere la vittima solo grazie all'esame del Dna.