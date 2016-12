Terremoto in Centro Italia: almeno 159 morti, si scava ancora | Prima notte in tenda per migliaia di sfollati

24 agosto 2016

GLI AGGIORNAMENTI

ORE 23:23 NUOVO BILANCIO PROTEZIONE CIVILE: 159 MORTI

E' salito a 159 il numero dei morti accertati, secondo l' ultimo bilancio diffuso dal Dipartimento della Protezione Civile. Le vittime sono 106 nel reatino e 53 nell' ascolano.



ORE 21:36 CAPO PROTEZIONE CIVILE: "ALTRE 4 VITTIME, ABBIAMO 124 VITTIME"

"Purtroppo ci sono altri 4 decessi nella zona del marchigiano, quindi abbiamo 124 vittime. Ovviamente i soccorsi continueranno a lavorare finché non ci sarà più nessuno da trovare. Dobbiamo essere fiduciosi, siamo al lavoro". Così il capo della protezione civile Fabrizio Curcio in collegamento a 'Porta a porta'. "Fare previsioni su quante persone ci sono ancora sotto le macerie è molto complicato - aggiunge - perché in questo periodo in questi paesi ci sono tanti villeggianti".



ORE 21:06 ESTRATTA VIVA BAMBINA DI 10 ANNI A PESCARA DEL TRONTO

E' stata estratta ancora viva la bimba di circa 10 anni rimasta intrappolata sotto le macerie per circa 15 ore, mentre la sorella della piccola non ce l'avrebbe fatta. Lo si apprende dalle forze dell'ordine.



ORE 20:06 SINDACO AMATRICE: "TRA LE MACERIE HOTEL ROMA FORSE 70 PERSONE"

Si teme il peggio per gli ospiti dello storico Hotel 'Roma', ad Amatrice. Questa notte, al momento della scossa di terremoto, ci sarebbero state all'incirca 70 persone nell'albergo. A riferirlo è stato il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi. Nel pomeriggio non è stato possibile avvicinarsi all'hotel: la zona è considerata troppo pericolosa



ORE 19:50 NUOVA VIOLENTA SCOSSA A PESCARA DEL TRONTO E AD ASCOLI PICENO

Una nuova violenta scossa ha fatto tremare l'area di Pescara del Tronto, facendo muovere le strutture di acciaio e le tende nel vicino campo di soccorso allestito dalla Protezione civile. La situazione sismica nella zona del terremoto di questa notte "continua ad essere di forte attivita con molte repliche che si susseguono nell'area", di "piena attivita". Lo ha indicato la responsabile della struttura terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Daniela Pantosti, spiegano che al momento ci sono state circa 250 scosse.



ORE 19:47 PROTEZIONE CIVILE: 270 FERITI PRIMO BILANCIO PROVVISORIO

Il primo bilancio ufficiale e ancora provvisorio della Protezione Civile sui feriti del sisma ne registra al momento 270. Sono 196 nell'area di Amatrice e Accumuli, nel reatino, e 74 nell'area di Arquata, nelle Marche.



ORE 19:35 RENZI: "MOMENTO DI LACRIME, PREGHIERA E COMMOZIONE"

"Da domani, per i prossimi mesi, saremo operativi sulla ricostruzione, ora è anche il momento in cui si possa far scendere qualche lacrime, per chi crede è momento della preghiera, per chi non crede è il momento del rispetto. Questo è il momento della commozione". E' quanto ha dichiarato il premier Matteo Renzi, in conferenza stampa a Rieti.



ORE 19:33 RENZI: "DOMANI PROVVEDIMENTI CDM, STATO DI EMERGENZA"

"Domani in Cdm prenderemo i primi provvedimenti insieme alla protezione civile e al ministro Graziano Delrio. I provvedimenti saranno immediati già nella giornata di domani". Lo ha detto il premier Matteo Renzi precisando che sarà dichiarato lo stato di emergenza.



ORE 19:20 RENZI: "AL MOMENTO CI SONO 120 VITTIME, BILANCIO NON DEFINITIVO"

Sale ad almeno 120 il numero delle vittime del terremoto che ha colpito il Centro Italia. Lo rende noto il premier Matteo Renzi: "Quello che è accaduto è un evento di impatto enorme. Al momento ci sono 120 vite spezzate e 368 feriti. Ed è un bilancio non definitivo". Parlando da Rieti dopo un vertice, il presidente del Consiglio ha aggiunto: "L'emergenza avrà un lungo periodo di gestione, dovremo essere tutti all'altezza".



ORE 18:32 IL BILANCIO SI AGGRAVA: I MORTI SONO ALMENO 100

Il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, rende noto che il numero delle vittime nel suo Comune e ad Accumoli è salito a 75 mentre i dispersi sarebbero un centinaio. Al bilancio vanno poi aggiunti gli almeno 24 morti ad Arquata, in provincia di Ascoli.



ORE 17:25 Obama chiama Mattarella: pronti a offrire aiuti

Gli Stati Uniti sono vicini al dolore degli italiani per le vittime del terremoto e sono pronti a offrire aiuti e assistenza. E' quanto ha detto il presidente Barak Obama al Capo dello Stato Sergio Mattarella. Nel corso della telefonata a Mattarella, Obama ha espresso all'Italia il cordoglio e la solidarietà a nome di tutto il popolo americano.



ORE 16:50 Crollo Hotel Roma ad Amatrice, almeno due morti

Almeno due persone sono morte nel crollo dell'Hotel-ristorante Roma, ad Amatrice. Lo si è appreso da fonti dei soccorritori.



ORE 16:04 53 morti tra Amatrice ed Accumuli

Il dato aggiornato dalla protezione civile, di 73 morti per il sisma di questa notte, si riferisce - è stato spiegato - a 53 vittime nella zona di Amatrice ed Accumuli nel reatino e 20 vittime nella zona di Arquata nelle Marche.



ORE 15:58 Nuovo bilancio: 73 morti

Il nuovo bilancio del sisma di stanotte è di 73 vittime. Lo ha detto Immacolata Postiglione, capo dell'ufficio emergenze della Protezione civile, durante una conferenza stampa.



ORE 15.00 Bilancio non ufficiale: 63 morti

È di oltre 60 morti il bilancio non ufficiale del terremoto in centro Italia. Ad Amatrice si sono registrate per il momento 37 vittime, ad Accumoli 7 vittime a cui di aggiungono altri 4 dispersi: nei comuni laziali colpiti, quindi, le vittime sarebbero almeno 46.



ORE 14.30 Arquata del Tronto: 20 morti

Sale a 20 il bilancio dei morti del terremoto nelle Marche, nella zona di Arquata del Tronto. Lo rende noto la Protezione civile

regionale. Tutte le salme sono state portate nell'obitorio di Ascoli Piceno. ''Si continua a scavare - dicono i soccorritori - ma purtroppo cresce la richiesta di bare e sacchi mortuari''.



ORE 14.10 Scossa delle 13.45 con magnitudo 4.9

La scossa che dopo le 13.45 fa ha nuovamente colpito con più violenza l'area del terremoto di questa notte, è stata, secondo i primi dati provvisori arrivati al dipartimento della Protezione Civile, di magnituto 4.9. Un dato, precisano gli esperti della Protezione Civile, che è ancora indicativo perché dovra essere confermato dal rilevamento definitivo.



ORE 13:56 Terremoto, nuova forte scossa avvertita anche a Roma

Nuova forte scossa di terremoto, dopo quelle violente della scorsa notte che hanno colpito il Centro Italia. Il sisma si è sentito chiaramente anche a Roma.



ORE 13:35 Delrio ad Accumoli: "Tragedia, ora massima assistenza"

"Una tragedia di proporzioni importanti, stiamo lavorando per aiutare tutti i feriti, organizzare il campo per stasera perché in queste zone farà freddo quindi dobbiamo garantire la massima assistenza. L'emergenza verrà organizzata in quattro campi in cui si darà assistenza alle persone". Così il ministro per le Infrastrutture Graziano Delrio in visita ad Accumoli (Rieti) epicentro del tragico sisma. Delrio ha visitato il paese assieme al capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio.



ORE 13:05 Nuovo bilancio: almeno 45 morti

Almeno 45 i morti Il bilancio provvisorio delle vittime provocate dalle scosse sismiche è di almeno 45 persone, di cui 35 ad Amatrice.



ORE 13:00 Bimba morta, mamma scampata terremoto L'Aquila

Dormiva nel suo lettino nella casa delle vacanze ad Arquata del Tronto, ma il terremoto l'ha portata via. Marisol Piermarini aveva solo 18 mesi. E' morta stanotte nel crollo della casa dove si trovava insieme al papà Massimiliano e alla mamma Martina Turco, una giovane abruzzese scampata al terremoto dell'Aquila, la sua città, nel 2009. La donna aveva deciso di trasferirsi ad Ascoli dopo quella terribile esperienza, ma un altro terremoto le ha strappato la figlioletta. Martina è ricoverata all'ospedale regionale Torrette di Ancona, dove è stata sottoposta a esami diagnostici approfonditi per scongiurare gravi conseguenze per essere rimasta a lungo sepolta sotto le macerie. Il compagno Massimiliano è ricoverato all'ospedale Mazzoni di Ascoli per le ferite riportate in varie parti del corpo, ma non è in pericolo di vita. In una stanza del nosocomio è stato composto il corpicino di Marisol ed è già iniziato il viavai dei familiari e dei parenti, sconvolti per la perdita. Su tutti il nonno ascolano Massimo Piermarini: è stato lui la notte scorsa tra i primi a raggiungere l'abitazione di Arquata. "Non volevano farmi passare perché era tutto pericolante, ma io ho detto che non me ne importava niente, che dovevo andare a cercarli: purtroppo per la bambina non c'è stato nulla da fare" ha raccontato, disperato.



ORE 12:35 Renzi: "Nessuno sarà lasciato solo"

"Nessuno sarà lasciato da solo". Lo ha assicurato il premier Matteo Renzi in una breve dichiarazione sul sisma che ha colpito il Centro Italia. "Grazie a chi ha scavato a mani nude - ha poi aggiunto -. Il lavoro continua e dobbiamo attrezzarci per l'emergenza delle prossime ore, giorni e settimane. Ma ora la priorità è scavare".



ORE 12:27 Recuperata salma gemello Simone di 7 anni

È stata recuperata poco fa la salma di Andrea Serafini, 7 anni, fratello gemello di Simone, il bimbo che è stato trasportato in fin di vita d'urgenza a Roma in elicottero. Senza speranza il pianto dei parenti specialmente della zia Maria Rita che va ripetendo che anche Simone sarebbe morto "l'ho visto io e il massaggio cardiaco era inutile".



ORE 12:25 Verifiche sul Colosseo

Dopo il sisma che si è avvertito anche nella Capitale, la Soprintendenza per il Colosseo e l'area archeologica centrale di Roma, a quanto si apprende, ha attivato un'unità di crisi per verificare eventuali danni non immediatamente evidenti ai monumenti. Il Colosseo è stato tra i primi monumenti in cui sono state avviate le verifiche. Una prima analisi si è svolta stamattina prima dell'apertura al pubblico, per garantire la sicurezza dei percorsi dei visitatori. Seguiranno ulteriori e piu' approfondite verifiche.



ORE 12:23 17 vittime ad Amatrice

Delle 38 vittime del terremoto accertate finora, 17 si sono avute ad Amatrice (Rieti), che risulta quindi il Comune allo stato più colpito. Undici vittime sono state invece accertate ad Accumoli, sempre nel reatino. In provincia di Ascoli Piceno, poi, 10 i morti finora accertati nel Comune di Arquata del Tronto, che comprende anche la frazione di Pescara del Tronto.



ORE 12:14 Pellegrinaggio verso Amatrice: in arrivo tende per la notte

Bloccati diversi accessi ad Amatrice, il paese del Reatino colpito più violentemente dal terremoto della scorsa notte. Possono passare soltanto i mezzi della protezione civile, delle forze dell'ordine e chi porta soccorso. Sui mezzi della protezione civile sono in arrivo le prime tende per allestire i rifugi per la notte. In servizio una navetta che collega la superstrada tra Rieti e L'Aquila con lo spiazzo del depuratore all'ingresso di Amatrice, a circa un chilometro e mezzo dall'ingresso principale del paese. Un lungo pellegrinaggio di persone con lo zainetto sta cercando di raggiungere Amatrice per rintracciare i parenti o portare viveri. Ai bordi delle strade, colonne di automobili parcheggiate.



ORE 12:00 Malagò: "1' silenzio dello sport per le vittime"

"A nome personale e di tutto il mondo sportivo italiano esprimo il più sincero cordoglio alle famiglie delle vittime del sisma che ha devastato il Centro Italia. In questo momento di dolore, lo sport si stringe con solidarietà attorno alle popolazioni colpite. Oggi siamo, e lo saremo domani, sempre al vostro fianco". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, annunciando "un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si disputeranno in Italia a partire da oggi e per tutto il fine settimana".



ORE 11:40 38 i morti accertati

I morti accertati del sisma che ha colpito l'Italia centrale sono, secondo quanto riferisce la Protezione civile, 38.



ORE 11:20 Feriti trasferiti anche in ospedale Pescara Allestita area in pronto soccorso

Diversi feriti nel terremoto della scorsa notte fra Lazio e Marche stanno arrivando in queste ore anche presso l'ospedale civile 'Spirito Santo' di Pescara sia con alcune ambulanze, sia, quelli in condizioni più serie, con l'elisoccorso, essendo l'ospedale del capoluogo adriatico dotato di una area di atterraggio. Allestita nei pressi del pronto soccorso del nosocomio pescarese una speciale ala proprio destinata ai feriti del terremoto. Per far fronte alle urgenze, per le prime cure viene data la precedenza proprio ai feriti provenienti dalle zone terremotate, rispetto ai degenti con codici bianchi e verdi presenti in pronto soccorso. I reparti interessati sono Rianimazione e Traumatologia. Altri feriti sono attesi in queste ore.



ORE 11:15 A Renzi la solidarietà dei leader Ue, Putin e Netanyahu

Dichiarazioni di solidarietà e condoglianza sono arrivate a Matteo Renzi da diversi leader europei dopo il terremoto che questa notte ha messo in ginocchio il centro Italia. È quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi. Tra queste quelle di Merkel, Hollande, Rutte, Muscat e anche quella del leader socialista spagnolo Pedro Sanchez. Al premier italiano anche la vicinanza di Putin e Netanyahu.



ORE 11:05 Accumoli, recuperati i corpi dei 4 morti

Sono stati ritrovati e recuperati i corpi delle quattro persone morte di Accumoli. I cadaveri sono stati portati via con delle barelle dei soccorritori dopo che la zona era stata isolata e i presenti erano stati fatti allontanare.



ORE 10:53 Miracolo per Irina, donna salva dopo sette ore

Sette ore sotto le macerie, ore di lavoro per liberarla, e alla fine Irina ce l'ha fatta. La donna è stata messa in ambulanza poco fa e ora la corsa verso il più vicino ospedale.



ORE 10:50 Sindaco Accumoli: "2.500 sfollati"

Sono 2.500 gli sfollati ad Accumoli (Rieti) in seguito al sisma della scorsa notte. Lo ha detto il sindaco di Accumoli Stefano Petrucci, precisando che circa 2.000 di essi sono villeggianti per la stagione estiva: "Cercheremo di assisterli tutti ma è meglio se lasceranno il paese". "La ferita dell'Aquila è ancora fresca e temiamo di essere dimenticati...", ha aggiunto il sindaco.



ORE 10:45 Bambina pochi mesi estratta morta ad Arquata

Una bambina di pochi mesi, sembra nove, è stata estratta morta dalle macerie della casa di famiglia crollata nel centro di Arquata del Tronto. Lo si è appreso dai Vigili del fuoco sul posto. La bambina era nell'abitazione con i due genitori e sono stati estratti ancora vivi dalle macerie e portati in ospedale. Salirebbero così a tre le vittime ad Arquata del Tronto.



ORE 10:33 Crolli a Castelluccio

Danni a numerose abitazioni, che sono state evacuate, e ad alcuni beni monumentali tra cui la chiesa di S. Benedetto a Norcia, si segnalano in Umbria a seguito del terremoto, nel corso delle verifiche in atto. Nè morti nè feriti, nella regione. È quanto si apprende alla Sala operativa della protezione civile regionale. Danni anche alle mura benedettine e crolli in alcune abitazioni a Castelluccio di Norcia. Per quanto riguarda la viabilità, al momento è interrotta la strada tra Borgo Cerreto e Norcia per la rottura di una barriera paramassi e l'accesso alla citta' e' possibile solo via Preci, sono state comunque evidenziate altre criticita' nella rete stradale.



ORE 10:32 "Ue pronta ad aiutare"

"Ue pronta ad aiutare". Così il commissario Ue agli aiuti umanitari e alla gestione delle crisi Christos Stylianides su Twitter, in italiano, sottolineando di stare "monitorando attentamente l'impatto del terremoto in Italia". "Le mie condoglianze e vicinanza alle famiglie delle vittime", aggiunge.



ORE 10:30 Sindaco Accumoli: "4 mortti e almeno 8 dispersi"

È di 4 morti accertati e almeno 8 dispersi il bilancio terremoto del terremoto ad Accumoli. Lo ha detto all'ANSA il sindaco Stefano Petrucci. In particolare, tre morti si sono avuti nella frazione di Illica ed uno ad Accumoli. Tre dispersi sempre ad Illica, quattro (una famiglia con due figli) ad Accumoli e uno nella frazione di Grisciano.



ORE 10:27 "Ci siamo buttati dalla finesta per salvarci"

"È stato terribile. Fino a quel momento non c'erano state scosse. Mio marito si è buttato dalla finestra con mia figlia per salvarla", racconta ai cronisti una delle sopravvissute al sisma che ha distrutto Pescara del Tronto, frazione di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), dopo essere riuscita a lasciare il piccolo centro insieme ai famigliari. Intanto arrivano sempre più persone che vorrebbero dare una mano. Secondo le informazioni dei cittadini servirebbero motoseghe.



ORE 10:25 Crollata la punta del campanile della chiesa di San Francesco

La scossa di terremoto 6 gradi richter di stamani ha fatto crollare fra l'altro la punta del campanile della Chiesa di San Francesco, ad Amandola. La chiesa risale al 1313-1352 e sorge su un primo insediamento dei frati francescani del 1215. Nel 1430 venne completata la costruzione della facciata in stile romanico con inserti gotici. Uno dei tanti gioielli del patrimonio artistico e religioso diffuso delle colline marchigiane.



ORE 10:07 Papa: "Preghiamo per le vittime"

"Uniamoci nella preghiera per le vittime" del terremoto che questa notte ha colpito il centro Italia. Così Papa Francesco durante l'udienza generale, la prima dopo le vacanze. Bergoglio, esprimendo commozione e vicinanza, ha annunciato il rinvio della catechesi alla prossima settimana e ha chiesto ai fedeli di recitare il rosario.



ORE 09:54 Accumoli, 65enne estratto vivo dalle macerie

Un uomo di 65 anni è stato estratto vivo dalle macerie di una delle abitazioni crollate ad Accumoli. Si sta cercando ancora una famiglia composta da una giovane coppia e due bambini. L'impiego della ruspa si alterna con le ricerche a mani nude, svolte da squadre dei vigili del fuoco e del soccorso alpino e speleologico della guardia di finanza.



ORE 09:20 Pescara del Tronto, un altro bimbo estratto vivo dalle macerie

Un altro bambino è stato estratto vivo dalle macerie di Pescara del Tronto, la frazione di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno completamente distrutta dal sisma 6.0 di questa notte. E' il fratellino di 4 anni dell'altro bimbo estratto anch'egli vivo, di 7 anni. La nonna, dove erano ospiti, li ha infilati insieme a lei sotto al letto. La donna risponde da sotto le macerie.



ORE 09:10 Almeno 10 i morti a Pescara del Tronto (Ascoli)

Sarebbero 10 le vittime estratte dalle macerie di Pescara del Tronto, la frazione di Arquata (Ascoli) quasi rasa al suolo dal terremoto. Fra loro forse anche dei bambini. La notizia, non ancora confermata ufficialmente, proviene da una fonte informata. Fra le vittime anche uno o più bambini. Due i feriti gravi, trasportati in ospedale in codice rosso, due le persone estratte vive.



ORE 08:43 Amatrice, si cercano tre suore e 4 anziani a convitto

Sono arrivati ad Amatrice i rinforzi per i soccorritori direttamente dalla Nbc Interforze dell'esercito da Rieti. I militari si sono subito diretti al convitto delle suore dove al momento risultano disperse tre monache e quattro anziani ospiti. Nel resto del centro storico si continuano a tirare fuori feriti dalle macerie mentre amici e parenti aiutano a mani nude i soccorritori a scavare tra le macerie.



ORE 08:27 Appello dellʼAvis di Rieti: urge sangue di tutti i gruppi

"A causa del terremoto avvenuto questa notte urge sangue, di tutti i gruppi sanguigni. Dalle 8 alle 11, all'ospedale 'De Lellis' di Rieti". E' quanto pubblicato sulla pagina Facebook dell'Avis provinciale di Rieti dopo il forte sisma che ha colpito nella notte il centro Italia. "Portate documento di identità e codice fiscale. Grazie a tutti", conclude l'appello dell'associazione.



ORE 08:20 Primi feriti da Amatrice giunti allʼospedale de LʼAquila

I primi feriti provenienti da Amatrice, una delle località più colpite dal forte terremoto che ha scosso il Centro Italia, sono arrivati all'ospedale de L'Aquila. Si tratta di persone trasportate anche in elicottero con traumi e fratture agli arti. Medici e infermieri sono in allerta ormai da ore in attesa di prestare le cure.



ORE 07:52 Fonti ospedaliere: "Tre vittime ad Arquata del Tronto"

Secondo fonti ospedaliere, per il terremoto che ha colpito nella notte il Centro Italia si contano anche tre vittime ad Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Il direttore della Protezione Civile delle Marche, Ferretti, non ha confermato ufficialmente la notizia anche se ha ammesso che si sta cercando di fare un bilancio preciso.



ORE 07:46 Sindaco di Accumoli: "Paese semidemolito"

E' un panorama devastante quello che si presenta ad Accumoli, uno dei paesi più colpiti dal sisma. "Il paese è semidemolito: la caserma dei carabinieri, le chiese, la casa parrocchiale, molte abitazioni sono state colpite" racconta il sindaco Stefano Petrucci. "Con 17 frazioni non ho la situazione sotto controllo - prosegue - in molti punti non prende neanche il telefono. Stanno arrivando i soccorsi".



ORE 07:32 Sindaco Accumoli: "Almeno 6 morti,anche bambini"

"Ci saranno almeno sei vittime. Ci sono anche due bambini piccoli". Così il sindaco di Accumoli Stefano Petrucci, in merito al sisma che ha colpito il suo Comune. "Una persona - conteggia il sindaco - è stata estratta morta dalle macerie questa notte. Poi c'è una famiglia di quattro persone sotto una casa crollata, e qui purtroppo ci sono due bambini piccoli. Inoltre c'è un altro disperso. Mi auguro che i fatti mi smentiscano".



ORE 07:20 A Norcia "situazione sotto controllo"

"Tantissima paura, ma situazione sotto controllo a Norcia dove le case hanno retto e non ci sono feriti": è quanto ha spiegato l'assessore comunale Giuseppina Perla, che insieme al sindaco Nicola Alemanno sta seguendo la vicenda. "I cittadini - ha riferito ancora l'assessore Perla - sono tutti fuori dalle case dalla scorsa notte. Ora stiamo cercando di allestire dei campi di accoglienza. Fino a questo momento le persone erano all'aperto, le abbiamo rifocillate e abbiamo distribuito bevande calde".



ORE 07:05 Estratti due morti da macerie ad Amatrice

Due cadaveri sono stati estratti alcuni minuti fa dalle macerie ad Amatrice.



ORE 06:46 Mobilitato l'Esercito, genieri partiti da Roma

È stato mobilitato l'Esercito per far fronte all'emergenza terremoto. Una componente del 6/o reggimento Genio di Roma, con mezzi speciali, e' partita verso le zone colpite dal sisma. Squadre della scuola interforze Nbc di Roma sono già in prefettura, a disposizione delle autorità, insieme ad un ufficiale di collegamento.



ORE 06:48 Sindaco Amatrice: "Ci sono morti, è un dramma"

"E' un dramma, ci sono dei morti". Così il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, parla del sisma che ha colpito il paese in provincia di Rieti. In stretto contatto con la prefettura, Pirozzi fa sapere che sono arrivati i Vigili del fuoco. "Ci sono persone sotto le macerie, è un macello", ha aggiunto.



ORE 06:37 Amatrice, ospedale inagibile

L'ospedale di Amatrice è inagibile: lo ha confermato Gabriele Antonucci, un medico che con i colleghi si sta adoperando all'esterno del pronto soccorso per prestare assistenza ai feriti. Le ambulanze stanno trasferendo i feriti a Rieti, mentre i pazienti del nosocomio vengono trasferiti in altri ospedali



ORE 06:19 Feriti e barelle in strada davanti all'ospedale di Amatrice, oltre che nel pronto soccorso.

Medici e infermieri si affannano in ogni modo per prestare soccorso, anche in strada. Al momento davanti all'ospedale vi sono sette feriti, mentre stanno arrivando altre ambulanze.



ORE 06:15 Renzi a Palazzo Chigi in contatto con Protezione civile

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi segue da Palazzo Chigi gli sviluppi della situazione del forte sisma registrato questa notte, in stretto contatto con la Protezione civile.



ORE 06:12 Sindaco Accumoli: ci sono diverse vittime

Nel Comune di Accumoli c'è almeno una vittima, e una famiglia di quattro persone - due bambini piccoli e i loro genitori - è sotto le macerie e non da segni di vita. Lo ha detto il sindaco di Accumoli, Stefano Petrucci.



ORE 06:02 Zingaretti, gravi danni a Accumoli e Amatrice

"I comuni colpiti in maniera più grave sono Amatrice e Accumoli". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. "Siamo in costante contatto con i soccorritori, sono comuni di montagna anche difficili da raggiungere".



ORE 05:56 Attivi numeri contact center Protezione civile

Palazzo Chigi fa sapere che sono attivi i seguenti numeri: 840840 del contact center della Protezione civile; 803555 della Sala operativa della Protezione civile Lazio.



ORE 05:53 Crolli in almeno 4 comuni provincia Rieti e Ascoli

Crolli e persone coinvolte in almeno quattro comuni, tre in provincia di Rieti e uno in provincia di Ascoli Piceno. Danni si registrano ad Amatrice, Accumuli e Posta, in provincia di Rieti e ad Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. I vigili del fuoco hanno già inviato diverse squadre dai distaccamenti del Lazio e sono pronte a partire colonne da Toscana, Abruzzo e Campania.



ORE 05:52 In corso evacuazione centro storico Amatrice

È in corso l'evacuazione del centro storico di Amatrice (Rieti), dove vi sono stati numerosi crolli e dove è segnalata una importante fuga di gas.