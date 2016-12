Superenalotto, centrato il "6": i 163 milioni vanno a Vibo Valentia

27 ottobre 2016

Era da 200 estrazioni che non usciva il "6": l'ultima vincita risale al luglio dello scorso anno, quando in provincia di Catania fu centrato un jackpot da quasi 22 milioni. La vincita odierna è la seconda di sempre: il premio più alto mai vinto rimane quella da 178 milioni di euro vinto con un sistema nell'ottobre 2010.



Oltre al "6" è stato centrato anche un "6 Stella", che regala a vincitore un ulteriore superbonus da 2 milioni di euro. Il 2015, ricorda l'agenzia specializzata Agipronews, si era chiuso con quattro "6", per un totale di oltre 40,6 milioni di euro. Il "6" realizzato questa sera è il 116.mo nella storia del superenalotto. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per 3 miliardi di euro.



Ci guadagna anche lo Stato - Circa 10 milioni del Jackpot centrato questa sera torneranno nelle casse dello Stato: è l'effetto della "tassa sulla fortuna" introdotta a gennaio 2012, che prevede un prelievo extra del 6% sulla parte eccedente delle vincite superiori a 500 euro. Oltre ai 163 milioni del Jackpot identica tassa sarà applicata sul SuperBonus da 2 milioni per il 6 Stella.



Come incassare la vincita - Il regolamento del SuperEnalotto prevede che, in caso di premi superiori al milione di euro, Il vincitore - se ha giocato in una ricevitoria - può inoltrare entro 90 giorni il tagliando con la giocata vincente all'Uffici Premi di Sisal S.p.A. La Sisal, a condizione che non sia stato presentato alcun reclamo che possa pregiudicare il diritto alla vincita rivendicata o il valore a essa attribuito, effettuerà il pagamento entro 31 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione dei reclami stessi. Se la giocata è stata effettuata online, si dovrà presentare la stampa del Dettaglio Giocata vincente (riportante il codice univoco della giocata ed il codice di identificazione del conto di gioco), un documento di identità valido ed il Codice Fiscale. Il pagamento della vincita avviene dopo la verifica che la documentazione prodotta identifichi correttamente il vincitore, secondo i dati anagrafici presenti presso i sistemi del concessionario dei Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale.