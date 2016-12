Sisma Arquata, nonna salva i due nipoti nascondendoli sotto il letto

24 agosto 2016

E' stata la prontezza di una donna, nonna di due nipotini, a salvare i bambini dal sisma che ha colpito Pescara del Tronto la frazione di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. L'anziana ha infilato sotto al letto i due fratellini di 4 e 7 anni, entrambi estratti vivi come la donna. E' una delle tante storie che emergono dai racconti dei sopravvissuti.

Morto nonno fratellini salvati - Non ce l'ha fatta Vito, il nonno di Leone e Samuele, i fratellini di 6 e 4 anni. La nonna Vitaliana è stata estratta viva dalle macerie dopo aver salvato i due nipotini. Il più piccolo è stato protetto dal corpo della donna. Uno dei due zii dei fratellini, Riccardo Vertecchi, ha riferito che erano arrivati domenica da Fregene (Roma) dove risiedono i genitori dei piccoli, Francesca e Mauro. Riccardo ha partecipato alle operazioni di soccorso: "Ho visto la testa di una statua della madonnina staccata in mezzo alle macerie e l'ho riattaccata".



Irina salva dopo sette ore - Sette ore sotto le macerie, ore di lavoro per liberarla, e alla fine Irina ce l'ha fatta. La donna è stata messa in ambulanza e trasportata verso il più vicino ospedale.