Scuola, l'appello di una mamma al ministro Giannini: teniamo le scuole elementari aperte per tutto giugno

14 maggio 2016

"L'alternativa - conclude la signora Alessi, - sono i centri estivi. Ma hanno un costo che non sempre le famiglia, con più figli, riescono a sostenere". Il problema è abbastanza sentito: il nostro Paese, insieme a Portogallo e Irlanda, concede una sosta lunghissima agli allievi delle elementari. Ben 12 o 13 settimane senza lezioni.



La proposta però, ha subito ottenuto la bocciatura degli insegnanti che dicono di non essere dei baby sitter e che le scuole non possono essere considerate dei parcheggi per genitori troppo occupati dal lavoro per prendersi cura dei figli tra giugno e agosto. Con le risorse e gli stipendi attuali, un impegno della classe docente per un mese in più è tuttavia impensabile: "L'idea di principio è giusta, commenta Giorgio Rembado per l'Associazione nazionale presidi, - però ci vogliono le risorse per farla".