Scontro tra treni, il dramma delle famiglie alla ricerca dei propri cari negli ospedali

13 luglio 2016

Negli ospedali dove sono stati ricoverati i passeggeri feriti, alcuni in gravi condizioni, medici e infermieri si sono commossi davanti ai drammi di famiglie alla disperata ricerca dei loro cari. I feriti, almeno 50, sono stati trasportati negli ospedali di Andria, Barletta, Corato, Terlizzi, Bisceglie e nel policlinico di Bari, dove sono state raccolte anche le salme delle vittime.



Madre e figlia morte abbracciate tra le lamiere - I primi soccorritori sono stati testimoni anche di una scena agghiacciante: i cadaveri di una mamma e della figlia trovati abbracciati, tra le lamiere. Un bambino molto piccolo, invece, è stato trovato ancora in vita ed è stato subito trasportato in ospedale in elicottero.