Roma, un'esplosione sventra un palazzo: cinque persone estratte vive, si temono dispersi

8 maggio 2016

Una esplosione ha sventrato un palazzo alla periferia di Roma. E' accaduto intorno alle 10.30 in via Palata, in zona La Rustica. Sul posto 8 squadre dei vigili del fuoco e la polizia. Il cedimento è avvenuto in un locale sottoscala adibito ad appartamento: tre persone sono rimaste ferite e cinque sono state estratte vive dalle macerie. In base alle testimonianze, altri potrebbero potrebbero essere però rimasti coinvolti dal crollo. Ricerche in corso tra i resti dell'edificio.