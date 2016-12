Roma: uccide un negoziante a colpi di bottiglia, arrestato un tassista di 33 anni

24 maggio 2016

Un uomo di 76 anni, Nino Sorrentino, è morto dopo essere stato aggredito con una bottiglia rotta nel suo locale di via Premuda in zona Prati-Trionfale a Roma. E' accaduto nella notte. La vittima, deceduta in ospedale, era stata colpita alla testa e al collo. I carabinieri della compagnia Trionfale hanno arrestato il presunto responsabile, Joelson Bernasconi, un tassista 33enne di origini brasiliane. Ancora da chiarire i motivi del gesto.