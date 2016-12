Roma, tifosi del Milan assaltano bar dopo la partita: due accoltellati

22 maggio 2016

Un bar è stato assaltato da un gruppo di tifosi del Milan a Roma, dopo la finale di Coppa Italia contro la Juve. Due persone sono state accoltellate e trasportate in gravi condizioni in ospedale. E' accaduto intorno all'una in un locale di via Leone IV. Secondo quanto si è appreso, la polizia ha controllato tre pullman di supporter del Milan e arrestato un 19enne. Accanto al locale sono stati sequestrati bastoni e coltelli.

I due feriti, un 26enne e un 40enne, sono ricoverati in ospedale in prognosi riservata ma non sarebbero in pericolo di vita. A quanto ricostruito dalla polizia, i responsabili dell'assalto nel locale in zona Prati sarebbero scesi dal pullman solo qualche minuto per poi risalire a bordo per lasciare la città. La polizia ha identificato tutti i passeggeri di tre bus di supporter rossoneri e arrestato un 19enne P.K. ultrà milanista, con l'accusa di tentato omicidio. Ancora da chiarire i motivi del ferimento.