Roma, tenta di rapire i figli piccoli dei vicini di casa: arrestato 41enne sotto effetto di stupefacenti

15 maggio 2016

Ha tentato di rapire due bambini piccoli, figli dei vicini di casa ai quali stava dando un passaggio in macchina: il 41enne romano, ora in carcere a Regina Coeli, ha anche rischiato il linciaggio di un gruppo di persone una volta bloccato. L'uomo ha un precedente - non passato in giudicato - per tentato omicidio della propria figlia di 10 anni.



Dal momento che la loro macchina era in panne, i vicini di casa si sono fidati del 41enne che gli aveva gentilmente offerto un passaggio: i due, con i loro bimbi di 2 anni e di 9 mesi, non sapevano che di lì a poco avrebbero vissuto un vero incubo. Dopo essersi fermato con la scusa di dover fare la spesa, il 41enne ha fatto scendere la coppia - la madre e il compagno - con un pretesto, per poi darsi alla fuga con i due bambini in macchina.

Il compagno della donna è riuscito a strappare dal finestrino il bambino più grande, mentre il sequestratore ha proseguito la sua corsa con la bimba di 9 mesi. Dopo aver intuito la gravità del fatto, un motociclista si è lanciato all'inseguimento del 41enne, bloccandolo all'altezza di un ristorante poco distante: è proprio in questo esercizio commerciale che lo stesso rapitore si è rifugiato per evitare il linciaggio della folla.