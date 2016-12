Roma, pompieri scoprono cadavere semi carbonizzato di una ragazza

29 maggio 2016

Il corpo semi carbonizzato di una ragazza è stato trovato nei pressi di un'auto in fiamme nella notte alla periferia di Roma. Lo si apprende dai vigili del fuoco, che sono intervenuti poco prima delle 5 in via della Magliana per l'incendio di una macchina e al termine delle operazioni di spegnimento hanno trovato a circa 200 metri di distanza il cadavere. Dalle prime informazioni sembra si tratti di una ragazza italiana di 22 anni.