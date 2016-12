Roma, è emergenza per lo sciopero dell'Ama: "Romani tenetevi i rifiuti a casa"

15 giugno 2016

Marciapiedi sporchi, cassonetti strapieni e immondizia per strada. E' emergenza rifiuti a Roma per lo sciopero dell'Ama, indetto per mercoledì, ma che, avvertono i sindacati, potrebbe protrarsi per giorni, se non arriverà un accordo sul rinnovo del contratto. L'azienda invita i cittadini a "tenersi i rifiuti a casa", ma i romani sono infuriati. "Sarà uno sciopero molto doloroso" ha dichiarato il presidente dell'Ama, Daniele Fortini.

L'Ama è corsa ai ripari: ha cercato di liberare gli impianti di Rocca Cencia e Salaria, facendo viaggiare tir carichi di rifiuti verso il nord Italia. L'immondizia nella Capitale non viene raccolta dall'alba di mercoledì e per non creare tappo, l'azienda ha rilanciato un appello simile a quello che fece il 31 maggio: "Se a causa dello sciopero trovate i cassonetti pieni, non abbandonate i rifiuti per strada, ma teneteli in casa".