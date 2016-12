Ravenna, 17enne romeno accusato dello stupro di una studentessa

14 maggio 2016

I carabinieri hanno fermato un 17enne romeno, in Italia da pochi mesi, che non studia e non lavora e che abita con dei parenti nel Ravennate, con l'accusa di stupro. Vittima dell'episodio, accaduto nella notte tra sabato e domenica scorsa, una studentessa 18enne italiana. Il ragazzo avrebbe invitato in spiaggia la giovane nel corso di una festa in uno stabilimento balneare di Marina di Ravenna la vittima, per poi violentarla.