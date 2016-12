Ponte 2 giugno, Italia divisa in due: nubi al Nord, bel tempo al Sud

2 giugno 2016

Giornata di bel tempo con una prevalenza di sole al Sud, in Sicilia e nei settori meridionali della Sardegna: nelle ore pomeridiane assisteremo però allo sviluppo di una nuvolosità irregolare nelle zone interne appenniniche di Campania, Basilicata e Puglia con anche il rischio di rovesci o temporali. Nelle regioni del Centronord prevarranno invece le nuvole, anche se non mancheranno i momenti soleggiati in Liguria, Piemonte meridionale, pianure del Nordest e coste dell’alto Adriatico. La nuvolosità sarà accompagnata da rovesci e temporali sparsi, con il rischio di fenomeni di forte intensità soprattutto sui rilievi del Nord e nelle zone interne delle regioni centrali. Temperature massime in calo nelle regioni centrali, in rialzo invece al Sud, e comunque in generale nella norma o leggermente al di sotto. Venti moderati occidentali su Mar Ligure e alto Tirreno. La nostra previsione ha un Indice di Affidabilità medio-basso al Centronord a causa di questa estrema variabilità (IdA pari a 75), medio-alto al Sud (IdA pari a 80).

La tendenza per i prossimi giorni

Sabato la giornata inizierà con tempo in prevalenza bello, a parte una maggiore nuvolosità e qualche debole pioggia sul Levante ligure e su Alpi e Prealpi centro-orientali. Nel pomeriggio gran parte del Nord sarà a rischio di rovesci e temporali (per lo più sparsi e di breve durata) che potrebbero risparmiare la Liguria; temporali in sviluppo anche nelle zone interne del Centro con possibili sconfinamenti verso le coste tra Marche e Abruzzo. Tempo ben soleggiato al Sud e sulle Isole; ampie schiarite anche lungo le coste tirreniche del Centro. In serata i fenomeni si attenueranno in tutta l’Italia. Domenica persiste un po’ di instabilità al Nord, con alternanza tra schiarite e rovesci e temporali a carattere isolato, più probabili su Alpi, Lombardia e Nordest. Qualche rovescio potrà formarsi nel pomeriggio anche sull’Appennino centrale, specie nelle regioni del versante adriatico. La tendenza per la prossima settimana vede, nella giornata di lunedì, attenuarsi l’instabilità al Nord, con ancora la possibilità di qualche temporale sui rilievi e sulle vicine pianure, mentre prevarrà il bel tempo in tutto il resto d’Italia. Nei giorni seguenti si profila un probabile rinforzo dell’alta pressione che riporterà condizioni di tempo più soleggiato e stabile in tutta l’Italia.